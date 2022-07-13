逾6成上櫃公司6月營收成長 網通百貨半導體最強

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（中央社記者韓婷婷台北13日電）櫃買中心統計全體上櫃公司111年6月當月營收年增7.76%，其中有492家、逾6成公司呈現成長，產業別觀察，通信網路、貿易百貨、半導體業最強，金融、建材營造衰退最明顯。

櫃買中心表示，上櫃公司799家（含KY公司31家）統計，6月單月營收新台幣2388億元，較去年同期成長172.01億元，年增7.76%，營收成長公司共492家，衰退公司共307家。

6月單月營收觀察，成長產業主要為通信網路業、貿易百貨業及半導體業，年增率分別為32.99%、25.29%、10.62%；衰退趨勢主要產業為建材營造業、金融業及電子通路業，衰退幅度分別為46.39%、58.11%、8.74%。

櫃買中心表示，半導體業受惠於下游客戶需求強勁，加上5G應用、3D感測、光通訊、記憶體模組等產品需求增加致產能利用率提升，整體產業營收成長；貿易百貨業受惠於國內疫情趨緩、政府推出各種振興方案、邊境管制推升國人在台消費動能；通信網路業則擺脫去年飽受缺料所苦，今年料況紓解，加上疫情使各種網路需求成長，致出貨增加。

分析營收衰退較大產業，櫃買中心指出，建材營造業受建案完工交屋量減少；金融業因營業證券出售及評價利益較去年同期減少；電子通路業受中國封控停工衝擊，擾亂供應鏈生產及供貨時程，故營收表現衰退。

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累計111年1至6月全體上櫃公司上半年營收總計1兆3564億元，年增8.26%，其中營收成長公司共505家，占63%，衰退公司共294家，顯示上櫃公司基本面表現穩健成長。產業別觀察，鋼鐵、半導體最強，金融、建材營造衰退最明顯。

櫃買中心表示，上半年半導體業及其他電子業受惠於5G晶片及車用晶片需求增加致產能利用率提升，帶動營收成長；鋼鐵工業受惠於不鏽鋼、鋁捲板、扣件等需求成長，鎳、鋁等金屬價格走揚，帶動相關產品報價。營收衰退較大產業，建材營造業受建案完工交屋量減少；金融業因營業證券出售及評價利益較去年同期減少；電子商務因去年受惠於疫情管制下宅經濟帶動業績，惟今年管制已逐漸鬆綁。（編輯：趙蔚蘭）1110713