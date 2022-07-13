證交所：今年來外資借券賣出僅占成交比重2.49%

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者賴言曦台北13日電）台灣證券交易所今天透過新聞稿指出，今年股市下跌，但截至12日止，外資借券賣出占市場成交比重僅2.49%，金額非屬重大。

證交所表示，融券及借券賣出為市場提供放空機制，乃是全球金融市場普遍的做法；且依照現行規定，本國人可以借券賣出及融券，但外資只能借券賣出不能融券，故無獨厚外資的情事。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

證交所指出，台灣對放空設有上限，並於盤中即時控管，借券賣出餘額不得超過標的股票發行股數的10%，每天可借券賣出的股數不得超過標的股票過去30天平均成交量的30%。主管機關也尚得因應市況，適時限縮放空上限，一方面顧及市場流動性， 一方面顧及市場穩定。

證交所提到，今年以來股票市場下跌，但外資借券賣出占市場成交值僅2.49%，並未明顯偏高，顯示市場參與者不論做多、做空，同樣懷抱著標的股票上漲或下跌的期待，都承擔市場風險，步步為營。（編輯：翟思嘉）1110713