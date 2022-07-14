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台積電法說會下午登場 早盤股價一度跌7.5元

2022/7/14 09:34
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（中央社記者張建中新竹14日電）台積電法人說明會即將於下午登場，今天股價表現疲弱，早盤一度達新台幣463元，下跌7.5元，市值面臨12兆元關卡保衛戰。

美國6月消費者物價指數（CPI）年增9.1%，創40多年來最大增幅，美股跌多漲少，道瓊指數下跌208.54點，跌幅0.67%；那斯達克指數下跌17.15點，跌幅0.15%；費城半導體指數上揚19.19點，漲幅0.75%。

台積電美國存託憑證（ADR）上漲2.19美元，漲幅2.77%，收在81.29美元，市值4215.99億美元，超越騰訊，躍居全球第12位。以台積電13日收盤價新台幣470.5元計，台積電ADR溢價約3.16%。

台積電今天股價走勢疲弱，早盤一度達463元，下跌7.5元，市值縮水1944億元，滑落至12兆元，影響大盤約62點。法人預期，台積電第3季營收可望季增個位數百分比，將續創新高。（編輯：趙蔚蘭）1110714

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