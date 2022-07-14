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遠傳除息3.25元 大盤逆風干擾填息路

2022/7/14 10:19
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（中央社記者江明晏台北14日電）遠傳電信今天除息，每股配發現金約新台幣3.25元，開盤參考價79.8元，受到大盤逆風影響，今天股價開高走低，早盤跌逾2%，邁向填息路後走跌，目前暫陷貼息。

遠傳每股配發現金約3.25元，今天除息開盤參考價為79.8元，受到美國公布6月消費者物價指數（CPI）年增9.1%，再創40多年新高影響，台股今天一度大跌逾165點，在大盤逆風影響下，遠傳今天股價雖然以79.9元小漲開出，但隨後震盪，低至77.3元，早盤約維持2%左右的跌幅。

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中華電今年是電信三雄中第一檔除息的個股，6月30日除息4.608元，7日股價一度來到129.5元，逼近填息，但隨後股價震盪；台灣大每股配發現金約4.3元，8日除息後股價一度填息約2成，也遭逢股市逆風影響，近期股價區間震盪，高至105元，低至102.5元。

整體而言，電信三雄向來是台股的資金避風港，先前股價屢創新高，站上波段高點，但近期股市大幅度下修，資金退潮，加上投資人擔憂中長期基本面，都成為電信三雄填息路上的逆風。（編輯：郭無患）1110714

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