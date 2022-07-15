碳查證機構添2生力軍 金工、商檢中心入列

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（中央社記者鄭鴻達台北15日電）為協助企業因應2050淨零碳排目標，經濟部標準檢驗局已輔導並新增金工中心、商檢中心兩家法人，取得全國認證基金會（TAF）認證，完備碳查證能力，統計已有9家獲認證查證機構，可受理企業的溫室氣體查證服務。

標檢局發布新聞稿指出，台灣的TAF認證的組織層級溫室氣體查證機構，原先有7家，為協助企業及早因應2050年淨零碳排目標，標檢局自110年底開始跨單位整合碳查證需求與資源，輔導法人機構完備碳查證能力。

標檢局完成輔導財團法人金屬工業研究發展中心（金工中心）、財團法人台灣商品檢測驗證中心（商檢中心），在6月27日取得TAF認證，使得整體組織層級溫室氣體查證機構數來到9家。

標檢局說明，TAF已在107年簽署國際認證論壇（IAF）溫室氣體相互承認協議（MLA），經其認證查證機構所核發的查證證明，將可於國際間被承認，未來標檢局在會持續協助更多法人取得TAF認證，擴充台灣碳查證機構能量，以滿足各界需要。

標檢局提醒企業，邁向淨零碳排，首要應瞭解自身碳排放狀況與熱點，企業可先參考國家標準「CNS 14064-1:2021溫室氣體－第1部：組織層級溫室氣體排放與移除量化及報告附指引之規範」，建立企業溫室氣體清冊、報告及聲明書等。

標檢局表示，企業可視需求如法規強制規定、國際供應鏈要求及自主管理目的等，向第三方查證機構提出「碳查證」申請，以確認自我盤查結果的正確性，以及檢視能否符合相關準則。

企業再針對風險與機會，導入能源管理系統、改善能源效率或進行能源轉換替代等減量措施，以達減緩氣候變遷的目的。（編輯：張均懋）1110715