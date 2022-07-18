美股大漲激勵台股 短線挑戰月線反壓

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（中央社記者韓婷婷台北18日電）美國6月消費支出超乎預期，帶動美股強彈，對有國安基金加持的台股再注強心針，分析師表示，台股可望受到美股激勵續彈，月線14763點為第一道反壓。

美國公布零售銷售強勁，加上花旗集團（Citigroup）財報亮麗等激勵，美股15日長紅作收；道瓊工業指數終場上漲658.09點，或2.15%，收在31288.26點。標準普爾500指數上漲72.78點，或1.92%，收在3863.16點。以科技股為主的那斯達克指數上漲201.23點，或1.79%，收在11452.42點，費城半導體指數上漲66.850點，或2.54%，收在2693.767點。

分析師指出，國安基金宣布進場，加上台積電財報優於預期，成功帶動多頭絕地反攻，週線連2紅，破底危機暫除，萬四可望成為多頭天險，不過上檔重重壓力仍待化解，首當其衝的就是月線反壓，若本週可有效站上月線並扭轉月線趨勢，今年以來的波段跌勢可望暫告一段落。

法人也指出，現階段台股不安因素主要聚焦緊縮的貨幣政策與庫存調整，各大廠庫存調整成為重點，面對8月重要法說會將陸續登場，個別上市櫃公司釋出訊息內容仍有差異，投資人需審慎檢視基本面；此外，近日台股成交量未有效放大，代表市場觀望氣氛高，在基本面亮點不足、等待總體經濟或庫存修正等明確訊號出現前，市場氣氛呈邊走邊看。（編輯：張均懋）1110718