台積電早盤股價攀高至498.5元 市值逼近13兆元

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

台積電18日股價早盤攀高至新台幣498.5元，上漲6元，市值逼近13兆元。（中央社檔案照片）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張建中新竹18日電）台積電今天股價持續彈升，早盤攀高至新台幣498.5元，上漲6元，市值逼近13兆元。

美股上週五全面收高，道瓊指數上漲658.09點，漲幅2.15%；那斯達克指數上漲201.23點，漲幅1.79%；費城半導體指數上漲66.85點，漲幅2.54%。

台積電美國存託憑證（ADR）上揚1.96美元，漲幅2.34%，收在85.63美元，市值4441.07億美元，居全球第12位。以台積電15日收盤價新台幣492.5元計，台積電ADR溢價約4.13%。

台積電今天股價持續攀高，早盤達498.5元，逼近500元關卡，上漲6元，市值增加1555億元，達12.92兆元，貢獻大盤約49點。

台積電今年營運展望樂觀，全年美元營收成長率可望落在mid-thirties百分比區間（約34%-36%間），長期年複合成長率將達15%至20%。

除多家外資紛紛調高台積電今年營收及獲利預估，巴隆金融周刊（Barron's）在「年中圓桌論壇」中訪調投資專家，共推薦42檔可逢低承接、或擁有長期機會的股票，台積電是唯一入選的台灣個股。（編輯：張均懋）1110718