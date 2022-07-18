台積電翻黑 台股漲幅收斂

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台股18日盤中一度漲逾140點，不過台積電由紅翻黑，衝擊指數漲幅收斂，金控股接棒撐盤下，指數維持在14600點之上震盪。（中央社檔案照片）

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（中央社記者韓婷婷台北18日電）美國零售數據優於預期、美元指數自高檔回落，激勵亞股今天開高震盪走高，指數一度漲逾140點，不過權王台積電由紅翻黑，衝擊指數漲幅收斂，金控股接棒撐盤下，指數維持在14600點之上震盪。

截至10時30分，加權股價指數上漲49點、為14599點，成交值新台幣1202億元，台積電逼近500元大關前進關情怯，早盤最高來到498.5元後拉回翻黑，股王大立光早盤一度突破2000元關卡。

金融股今天接棒成為多頭指標，富邦金、國泰金、永豐金漲逾2%，開發金、玉山金、元大金、台新金、中信金也有凸出表現；電子股則有台積電、聯電、聯發科壓陣。

分析師表示，國安基金12日召開緊急臨時委員會授權護盤後，市場信心死灰復燃，大盤先抑後揚，順利攻克10日線14341點，並站上14500點重要關卡，本週有機會挑戰月線壓力14726點，其中，內資為本波段台股護盤要角，投信今年以來買超金額突破1600億元，改寫歷年新高，且近16個交易日呈現連續買超。

投顧業者指出，有國安基金進場作為後盾力挺，台積電先行突破月線多方表態，領軍電子股抗衡新台幣匯率往30元關卡的資金壓力，短線500元關卡前雖遇反壓震盪，仍有機會帶動台股持續挑戰上方月線，不過月底有FOMC會議，台股將持續受美股波動影響。

此外，油價、農糧和商品等價格已較6月明顯下滑，若無意外，嚴重通膨應已見頂，目前市場預期美國聯邦準備理事會（Fed）7月28日升息3碼，不過若下半年嚴重通膨開始緩降，9月後升息幅度可望趨緩，且8月中前，美股和台股陸續公布財報以及本季展望，須提防電子股財測有下修可能。（編輯：張均懋）1110718