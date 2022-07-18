低軌衛星前景俏 工研院邀國內外業者線上探討商機

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（中央社記者張建中新竹18日電）工研院舉辦的移動式衛星通訊國際供應鏈結線上論壇將於22日登場，邀請國內外相關業者共同探討低軌衛星移動式通訊產業的最新動態與商機。

工研院今天發布新聞稿表示，移動式衛星通訊國際供應鏈結線上論壇將以國際衛星產業移動式通訊供應鏈合作為主題，安排國內外專家交流，以國際級視角觀察低軌衛星產業鏈發展前景。

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工研院指出，美國太空衛星產業顧問分析公司Quilty Analytics會中將帶來衛星移動式通訊市場與商機分析；美國航太衛星系統整合業者Aerkomm與歐洲衛星製造廠Thales Alenia Space將介紹移動式通訊結合衛星航空應用服務。

海事衛星寬頻服務商Speedcast將以「衛星在關鍵通訊連接性」為題進行專題演講。國內產業代表芳興科技與隴華電子分別分享無線通訊研發製造，以及海事衛星應用等。（編輯：張均懋）1110718