金融股成多頭指標指數連4紅 量能未擴大多頭隱憂
2022/7/18 14:02
（中央社記者韓婷婷台北18日電）美國零售數據優於預期，讓市場對通膨的憂心獲得短暫舒緩，台股今天主角改由金融股擔綱，指數開高走高，連續第4個交易日收紅，但量能未能擴大是多頭隱憂。
加權股價指數終場上漲169.02點、漲幅1.16%、收在14719.64點、成交值新台幣2253.55億元，電子股漲多休息，指標股台積電一度由紅翻黑，尾盤上漲3元，收在495.5元；大立光同樣拉尾盤收在平盤1990元。
多頭主角今天改由金融股擔綱，包括富邦金、國泰金、開發金、玉山金、元大金、永豐金表現都相當突出，傳產股則有造紙、電纜、紡織股吸引多頭進駐。
分析師表示，台股連4個交易日收出紅K，13928點確認為短線低點，目標直指月線14728點是否能有效突破，然而指數雖漲、成交值未有明顯增溫，顯示多頭追價仍相當謹慎，月線要一次攻克頗有難度。
法人指出，近期包括美國消費者物價指數（CPI）、生產者物價指數（PPI）創高，美元走強等多項利空，不斷測試股市底部不破，型態上有打底跡象，技術面季線乖離過大，有均值回歸的機會；此外，台股籌碼面有國安基金進場，穩定投機市場氛圍，加上大型權值龍頭股法說帶來較預期更佳的展望，有利盤勢走一波跌深反彈契機。（編輯：郭無患）1110718
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