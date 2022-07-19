中華電5G企業專網 結盟台達電打造智慧工廠

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（中央社記者江明晏台北19日電）中華電信今天宣布攜手台達電，於龜山工業區的桃園二廠導入5G企業專網建立智慧產線，並發展多項重點項目，如：智慧監控影像稽核、AR虛擬實境看板、VR測試作業訓練等技術。

中華電表示，透過5G特性，結合產線自動化、人工智慧與雲端運算能力，協助台達電工廠優化製程及改善生產效能，提升設備稼動率、製程平衡率等重要指標效益。

在台達桃園二廠建立的智慧產線中，中華電信透過5G企業專網推進智慧物流、智慧分析及智慧訓練。中華電指出，在智慧物流方面，透過生產管理系統結合AGV調度搬運材料及半成品於暫存倉及產線，大幅提升生產線效率，並減少人力成本，增加營運效益。

在智慧分析上，中華電指出，透過台達研究院自主研發智慧監控影像稽核，判讀線上作業員是否依照作業指引順序動作，偵測配件是否缺漏，啟動發報功能。此外，產線工作人員搭配AR眼鏡，提供遠距協作溝通，將累積的相關經驗儲存於組織內的資訊平台。而虛擬實境看板整合系統資訊，可即時監控設備運作狀況，提升行動管理效率。另外，眼動儀設備保養，則透過眼動系統記錄操作者動作，並利用AR引導技術員進行設備保養標準作業程序。

在智慧訓練上，台達電則透過VR裝置的運用，提供新進人員虛擬作業環境進行教育訓練，讓作業員更能熟悉產線作業項目實際內容，增加效率。

中華電信表示，未來雙方也將密切合作，如機械設備組裝業專用的雲、地整合式製造執行系統edgeMES等製造營運管理應用，並開發出更多完整的智慧工廠解決方案，協助企業更快地跨越數位轉型門檻。（編輯：林興盟）1110719