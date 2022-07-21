升息疑慮再起 美股早盤回跌

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（中央社紐約21日綜合外電報導）美國股市過去2天強勁漲勢今天消退，隨著投資人消化大批企業財報與央行升息動向消息，美股今天早盤大致走跌。

法新社報導，華爾街股市前幾天上漲動力，來自美國經濟數據惡化，引發投資人期待美國聯邦準備理事會（Fed）打擊通貨膨脹的政策可能將不必如原先預期激烈。

然而，歐洲中央銀行（ECB）今天也加入聯準會升息行列，宣布將基準利率大舉提高2碼至0%。

美股今天開盤後約20分鐘，道瓊工業指數下跌0.5%報31719.92點，標普500指數小跌0.2%報3950.33點。以科技股為重的那斯達克指數則在平盤上下波動，報11905.88點。

發布財報的美股大企業當中，美國航空（American Airlines）雖擋住油價上漲壓力上季獲利，今天早盤股價卻下挫6.8%；昨天盤後發布財報的同業聯合航空（United Airlines），今天早盤股價也重挫7.8%。

不過，電動車大廠特斯拉（Tesla）股價上揚5.7%。（譯者：張正芊）1110721