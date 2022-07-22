台股價跌量縮 券商前6月賺184億元年減近7成

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（中央社記者潘智義台北22日電）台灣證券交易所今天公布，全體證券商6月稅後淨利新台幣29.91億元，較5月成長2.37億元，增幅約8.61%；1至6月全體證券商稅後淨利184.53億元，較去年同期衰退398.21億元，減幅約68.33%。

今年1至6月，集中市場日平均成交金額約2,700億元，相較去年同期約4200億元，下滑35%；且加權指數今年上半年大跌3393點，影響券商收益。

證交所新聞稿指出，6月大盤總成交值約5.084兆元，較5月增加1.7%，證券商經紀手續費收入較5月增加，但經紀業務淨利46億元，則較5月小幅衰退0.28%。

6月因有股利收入挹注，證券商自營業務淨利3.53億元，較5月增加約13.68億元，由負轉正；另6月承銷證券評價損失較多，證券商承銷業務較5月衰退8.02億元，轉為淨損失2.15億元，減幅約136.63%。

證交所統計，全體證券商1至6月累計經紀手續費收入因大盤總成交值衰退而較去年同期減少33.46%，而經紀業務淨利為308.22億元，年減32.75%。

另外，今年1至6月加權股價指數為下跌趨勢，證券商自營業務呈現淨損失40.34億元，且較去年同期衰退217.67億元，減幅約122.75%。承銷業務淨利18.39億元，較去年同期衰退25.34億元，減幅約57.95%。（編輯：楊蘭軒）1110722