台股下週挑戰萬五 市場關注Fed決策、蘋果財報

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（中央社記者江明晏台北23日電）台股本週挑戰萬五關卡失利，隨著美股終止連3紅，台股下週開盤恐承壓，市場關注Fed升息決策、蘋果等關鍵財報公布，以及聯電、聯發科、台達電法說會釋出的業績與展望。

台股站上月線後，22日一度挑戰萬五大關，但近關情怯，整場大致維持平盤上下震盪，終場收在最高點14949.36點，上漲11.66點，成交量2644.91億元，週線連3紅。

安聯台灣科技基金經理人潘育憲表示，近期台股走勢回穩關鍵包括油價和糧食價格滑落，有助7月通膨數據回落，這也意味美國公布6月通膨數據應為高峰。

但是美國社群媒體Snap財報不佳，引發科技股為主的那斯達克指數賣壓出籠，美股週五收黑，終止連3紅。

道瓊工業指數終場下跌137.61點，或0.43%，收在31899.29點，標準普爾500指數下跌37.32點，或0.93%，收在3961.63點。

那斯達克指數下跌225.50點，或1.87%，收在11834.11點，費城半導體指數下跌74.401點，或2.55%，收在2842.41點。

美股頹勢恐對台股下週一帶來壓力，展望下週市場動態，美國聯準會（Fed）將在26、27日的貨幣政策會議做出決策，在結果出爐前，投資市場觀望氣氛濃厚。

美國6月消費者年通膨率達到9.1%，創40年新高，引發聯準會可能將在7月會議更用力升息，近期市場對於美國央行將升息4碼的預期已經降溫，普遍轉為可能會延續6月會議升息3碼（75個基點）之後，延續升息3碼的腳步，6月會議是聯準會自1994年以來首次升息75個基點。

兆豐國際投顧協理黃國偉指出，市場已預期Fed可能會是連續第2次升息3碼，機率高達7成，如果升息結果如預期為3碼，而非更鷹派的4碼，可視為利空已反映，只要下週能守住月線14619點附近之上，就可以將先前的低點13928點，也就是萬四關卡附近當作支撐，未來2到3個月指數有望持續墊高。

美國企業陸續公布財報，下週將有微軟、波音、蘋果、亞馬遜等大型企業公布財報，其中，蘋果將在7月28日公布財報，將牽動蘋果股價，進而影響台股中蘋概股走勢。

台股上市櫃公司動向方面，包含穩懋、智原、廣達、欣興、聯電、精測、台郡、友達、瑞昱、聯發科、中華電、台達電等科技大廠都將舉行法說會，市場關注其第2季業績成果與下半年展望。（編輯：張均懋）1110723