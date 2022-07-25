富邦特選高股息30 進行年度第2次成分股調整

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（中央社記者潘智義台北25日電）主打成分股貼近市場真實配息的富邦特選高股息30 ETF，即將在8月第一次配息。7月適逢其追蹤的特選台灣高股息30指數進行年度第2次成分股調整。

依據台灣指數公司公告，富邦特選高股息30此次指數調整為新增刪除各27檔，已於7月19日開盤起分5天生效，富邦投信官網也每日公告最新投資組合名單。

依據特選台灣高股息30指數編製規則，年度第2次成分股調整原則為刪除已除息且配息頻率為年配息原有成分股，並自尚未除息且配息頻率為年配息個股，以及今年度雖已除息過但配息頻率為季配息、半年配息的個股中，依據股利率排序選取30檔個股。本次調整後投資組合中，計有4檔個股屬於後者，其餘均為第一項原因。

富邦特選高股息30經理人楊邦珩透過新聞稿解釋，已除息仍被納入的個股，主要是因為依據公開資訊觀測站，其屬於季配息、半年配息的公司，依股利率排序後因此被納入。

楊邦珩指出，特選台灣高股息30指數編製方法的精神之一為定期選取可參與配息的高股息股票，且成分股篩選，除了市值、流動性、股利率、盈餘來源等標準外，也考慮個股除息日進行選股，因此整體指數將有較高的除息參與度。

他說明，今年以來截至7月15，特選台灣高股息30 ETF投資組合成分股已參與31檔個股除息，4月調整後的成分股則有25檔已參與除息；7月投組成分股扣除季配、半年配4檔公司，預計將有27檔參與除息，惟4檔季配、半年配公司待公告下一期除息日後，指數仍有機會參與除息。

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楊邦珩分析，綜觀該指數成分股今年以來參與除息狀況，與過去歷史回測情況無太大差異。今年以來，台股在升息、通膨以及需求放緩等負面因素下大幅回檔，雖然近期利空頻傳，但以評價面來看，台股本益比除了已經來到歷史相對低檔區外，股價淨值比也已低於2010年以來的平均水平。

他認為，在評價已大幅修正的狀況下，站在長期投資、定期定額、定期不定額的角度，皆是達成微笑曲線的較好投資時點。欲參與除息機會的投資人，可趁目前台股位處相對低點之際積極參與。（編輯：趙蔚蘭）1110725