台星攜手 經濟部亞灣新創園與新加坡ACE展開交流

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（中央社記者鄭鴻達台北25日電）為協助新創拓展國際市場及募資，經濟部今天表示，由經濟部成立的「亞灣新創園」，今天與新加坡創業行動社群、Rainmaking Innovation Taiwan共同完成MoU線上簽署，正式啟動台星新創雙向交流合作。

經濟部次長陳正祺表示，亞灣新創園自2021年12月開幕營運，聚焦5G、AIoT、數位內容、智慧港灣等領域，目前已有42家新創業者及7家國際加速器進駐。

陳正祺說，透過本次與新加坡創業行動社群（Action Community for Entrepreneurship，ACE）在新創國際鏈結資源上互惠合作，協助台灣優秀新創團隊拓展東南亞市場及介接國際資金，並吸引新加坡新創企業落地台灣，進行交流合作。

新加坡ACE主席陳中表示，這項合作將為新加坡與台灣的新創公司帶來更多商機，加強雙方生意往來，並促進跨境合作，使新創公司能夠與星、台相關企業及投資者緊密互動，並獲得導師服務及取得風險資本的機會。

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經濟部說明，「台星新創交流計畫」針對有意赴新加坡拓展的新創團隊進行選拔，有27家台灣新創公司申請，將遴選出5家台灣團隊，提供補助與輔導培訓，並將在今年10月至11月參與落地培訓及SWITCH科技創新週等活動，實地介接東南亞策略夥伴及市場商機。

新加坡創業行動社群（ACE），是於2003年由新加坡貿工部成立，並在2014年成為由企業代表領導的非營利組織，有超過1500名會員，主要宗旨在協助新創公司發展，促進政府及企業的交流，並開拓新市場和新商機。（編輯：潘羿菁）1110725