觀望美國升息步伐 台股萬五附近震盪

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（中央社記者韓婷婷台北26日電）美國聯邦準備理事會（Fed）本週將發布利率決策會議結論，市場觀察升息幅度，分析師表示，台股短線已彈千點，在美國升息幅度確定前，可望在15000點附近震盪。

分析師普遍預估美國本週再度升息3碼（1碼為0.25個百分點），投資人準備藉此和企業財報評估強勢美元與通貨膨脹帶來的影響，美股漲跌互見，科技股表現稍弱；道瓊工業指數上漲90.75點或0.28%，收31990.04點，標準普爾指數小漲5.21點或0.13%，收3966.84點，那斯達克指數下挫51.44點或0.43%，收11782.67點，費城半導體指數下跌17.38點或0.61%，收2825.03點。

分析師指出，台股近期3度挑戰15000點大關，昨天量能明顯萎縮，多頭上攻恐後繼無力，加上外資遲遲未出現連續性買超，僅靠本土法人捧場，力道稍嫌不足，要站上15000點整數關卡恐需再等等。

法人也認為，台股短線雖已反彈千點，但量能遲遲未能放大，且距離季線15609點仍有一段差距，在尚未站上季線扭轉多空趨勢之前，難論定指數已擺脫空方架構，一旦國際股市又掀波瀾，台股恐難獨善其身。（編輯：張均懋）1110726