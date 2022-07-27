財部：去年受贈土地男性占近65% 為女性逾1.8倍

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（中央社記者張璦台北27日電）去年土增稅實徵1100億元，財政部表示，按稅收來源區分，以買賣最多、占應納稅額87.2%，其次為一般贈與占7.5%；同時，土地買賣移轉案件申報人年齡分布，以65歲以上者占28.9%最多；贈與申報人的男女差距倍數逾1.8倍。

財政部近日發布統計專題指出，民國110年土地增值稅額雖降至1100億元、年減2.6%，仍屬近6年次高水準。

按土增稅收來源區分，110年以買賣最多、占全部應納稅額87.2%，其次為一般贈與7.5%、法院拍賣1.9%，企業因併購移轉土地申請的記存案件則占1.4%。今年上半年，買賣占比降至8成4，一般贈與則提高至1成。

觀察106年至110年主要移轉原因的變動趨勢，買賣占稅源比重增加2.3個百分點；一般贈與則因106年稅率調整，導致民眾提早規劃贈與、占比達9.6%，之後逐年下滑，至去年才開始回升。

財政部指出，去年全國3年內取得土地再移轉案件有24萬件，較100年33萬件減少27.3%；屬小坪數30坪以下者有21萬件。

進一步按六都觀察30坪以下移轉件數，去年以新北市3.1萬件最多，其次為台中市2.7萬件、台南市2.4萬件、桃園市2.3萬件及高雄市2.2萬件，僅台北市不及2萬件，六都共占全國68.4%。

此外，不論是人數或稅額，歷年土增稅申報人皆以自然人為主，遠高於法人家數，且貢獻稅額皆占7成以上。

去年申報自然人43萬人、應納稅額占稅收78%，法人為1.26萬家、貢獻稅額占22.0%；若將法人分六都觀察，新北市家數最多，去年有2056家、占16.3%、台中市1631家、占13%居次，桃園市1433家排第3，六都合計占達7成。

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檢視土地買賣移轉案件申報人年齡分布，財政部表示，去年以65歲以上者最多、占比28.9%，其次為55歲至64歲者、占24.9%。觀察101年以來各年齡層占比變化，25歲至54歲占比普遍下降，約各減3.6個百分點，但65歲以上者大增10個百分點。

同時，財政部指出，土地以贈與方式移轉，土增稅納稅義務人是取得所有權人。去年全國土地一般贈與案件中，男性申報人占64.7%，較女性高29.4個百分點，差距倍數約1.83倍，雙方差異則以外島地區46.4個百分點最為懸殊。（編輯：趙蔚蘭）1110727