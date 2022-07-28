6月未祭房市管制措施 央行理事：力道不足應持續加碼

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（中央社記者蘇思云台北28日電）央行6月沒有推出第五波房市信用管制措施，有央行理事表示，央行過去四波管制措施力道不足，對央行今年3月、6月都沒處理房價問題有疑慮，也有理事認為未來適當時機可以再加碼信用管制措施。

中央銀行6月16日舉行第2季理監事會，會後宣布升息半碼（半碼為0.125個百分點），搭配調升存款準備率1碼的結論。不過，央行並沒有針對針對房市祭出第五波信用管制措施。

從央行今天公布議事錄摘要顯示，部分理事對於房地產目前市況有不同看法。

有理事表示，2020年起央行推出四次選擇性信用管制措施，但每次政策都謹小慎微，力道不足，政策可能無法有效。如果由房價、房貸集中度、家庭負債占GDP比重、房價所得比、房貸負擔率等指標來看，部分指標已經屢創新高。

這位理事認為，央行今年3月沒有處理房價問題，6月也沒處理，因此有所疑慮；雖然採取不同政策工具組合，可加強政策效果，但6月政策組合力道仍顯不足，若與全球其他央行政策相較，央行升息半碼是非常規且力道不足。

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另外，有理事表示，央行推動四波選擇性信用管制措施，主要在避免銀行將過多信用資源投入房市，以促進金融穩定，並非直接因應房價問題；因此，衡量信用管制成效，應觀察銀行不動產貸款集中度、逾放比率等金融穩定相關指標。

這位理事指出，目前銀行不動產放款控管尚佳，且其他部會推出健全房市措施成效仍待觀察，近期房市交易也趨和緩，而今年3月以來央行持續採取緊縮貨幣政策，也有助強化選擇性信用管制措施成效，因此可維持現行信用管制措施；但未來央行仍應持續關注不動產貸款情形，在適當時機採取信用管制措施。（編輯：林淑媛）1110728