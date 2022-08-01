台股7月新增開戶2.76萬人 30歲以下占逾8成

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（中央社記者潘智義台北1日電）年輕族投資台股人數增加，台灣證券交易所網站資料統計，至7月投資人開戶數1228萬7369人，續創新高，較6月增加2萬7663戶，其中以20至30歲新增開戶數1萬6506戶最多。

依證交所統計資料，將19歲以下、20至30歲新開數加總，可得知7月新增開戶數30歲以下達2萬2983戶，占新增開戶數的83%，凸顯台股新增開戶以年輕人居多。

證交所資料顯示，7月新增開戶數當中，20至30歲新增開戶數1萬6506戶居冠，19歲以下新增6477戶排第2；31至40歲新增5963戶、41至50歲新增1867戶、51至60歲新增240戶，但61歲以上卻減少3588戶。其他（法人）新增開戶則為198戶。

不過，雖然7月61歲以上新開戶數較6月減少，但開戶數363萬1465戶占整體開戶數29.6%，仍然居冠；雖然20至30歲新增開戶數最多，但累計開戶數146萬8549戶，占整體開戶數12%，僅高於19歲以下的開戶數占比2.96%。（編輯：楊蘭軒）1110801