台灣大：5G加AI應用營收今年拚倍增

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（中央社記者江明晏台北3日電）台灣大哥大積極打造5G生態圈，目前共有200多個合作夥伴，現在不只「廣」還要開始「深化」，看好將成為未來3到5年的營收動能，同時力拚5G + AI應用今年營收倍增。

台灣大攜手台智雲、英特爾（Intel）及華碩，於今天共同宣布啟動「5G Al Ready Platform系統暨共創實驗室」，以台灣大的5G專網環境，整合AIHPC高速運算雲端服務及邊緣運算，提供多項智慧城市Al影像辦識、智慧製造及遊戲娛樂等高效能商用解決方案，為數位創新轉型的商機推展提供助力。

台灣大企業用戶事業群的觀察，在疫情催化下，企業用戶更積極詢問資料備份、雲端作業方案以及 5G+AI等應用，相關需求持續攀升，其中AR、AOI（自動光學檢查）和無人機的應用需求，目前以高科技製造和能源產業的檢測和巡檢為主，這類型應用占了今年上半年台灣大5G企業專網應用案件的35%，超過去年整年應用專案比例，未來成長力度可期。

台灣大表示，台灣大與台智雲共同催生「台灣 AI雲」，同時結合英特爾的技術，聯手打造全台第一個高度雲網整合的5G企業專網服務，除了將進一步賦能企業用戶加速5G場景落地，更歡迎新創夥伴進駐5G AI共創實驗室（5G AI Co-Lab），攜手開發更多整合5G+AI關鍵科技的智慧應用。

台灣大哥大企業服務副總經理王寶慶受訪表示，「5G Al Ready Platform系統暨共創實驗室」目標希望讓5G、AI加速落地，傳統企業打造建置基礎建設、上雲端、打造AI都是從0到1，現在等於可以0.5到1，加速新創開花結果的能量；同時，台灣大也設立5G+AI應用今年營收倍增的目標。

他表示，台灣大將藉此尋覓投資新創商機，且不會只有資金挹注，也有望成為商業合作夥伴，舉例來說，台灣大就透過此次機會與開發AI影像分析平台的新創團隊Beseye成為合作夥伴。

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王寶慶說，台灣5G生態圈有200多個夥伴，之前的發展策略是「廣」現在要開始「深」，並聚焦目前台灣主流應用領域，例如：智慧製造、智慧醫療、智慧交通等等，台灣大近年加大力道布局的則是自駕車領域，看好圍繞5G打造的物聯網生態圈將成為未來3到5年的營收動能。

他也提到，國內5G在消費端落地沒什麼問題，但在B2B的企業端則面臨相關工業設備還沒有真正5G模組化的問題，初期是「軟體跑得比硬體快」，看好台灣製造能力強、很快就能跟上，軟硬俱足整個產業就會起來。（編輯：黃國倫）1110803