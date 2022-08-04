股匯齊挫 新台幣貶0.4分收29.994元

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（中央社記者張璦台北4日電）台海局勢升溫，台北股匯市今天同步下挫，台股下跌74.82點，收在14702.2點；新台幣兌美元今天收盤收29.994元，貶0.4分，台北及元太外匯市場總成交金額縮至9.76億美元。

中共宣布4日起在台海周邊進行軍演，引發台海情勢升溫憂慮，台股今天盤中重挫逾200點，最低至14545.69點，尾盤跌幅收斂，終場下跌74.82點，收在14702.2點，跌幅0.51%，成交金額新台幣1954.8億元。三大法人外資及陸資、自營商賣超，投信買超，合計賣超48.65億元。

外匯交易員表示，今天台股下跌、外資賣超，匯市主軸仍是外資匯出，央行再次於尾盤出手調節，保住29字頭；不過，今天總成交金額在10億美元以下，顯示市場以觀望態度居多。

新台幣兌美元今天開盤價為30.010元，最高29.994元、最低30.020元，最後收29.994元，貶0.4分。

展望新台幣後勢，外匯交易員指出，匯市短期仍會圍繞地緣政治議題，軍事上不至於爆發衝突，但後續中國是否進一步祭出經濟制裁，是市場關注焦點，外資也料不會回補台股；央行態度仍是維持匯率穩定，力守30元大關。（編輯：楊蘭軒）1110804