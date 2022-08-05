不畏中共軍演 台股大漲333點週線連5紅

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（中央社記者韓婷婷台北5日電）一掃中國大陸軍演利空衝擊，在金融監督管理委員會研擬限空令及國安基金持續關注盤勢下，台股今天開高走高，狂飆超過300點，週線收連5紅，一舉站回萬五。

加權股價指數終場上漲333.84點、漲幅2.27%，收在15036.04點，成交值新台幣2027.76億元，台積電、聯電貢獻指數逾半漲點，加上貨櫃三雄齊步大漲，金控股再推升一把下，台股一反本週前4個交易日的頹勢，盤中一舉突破前波高點15035點，創7月以來新高。

分析師表示，台股近期受地緣政治事件升溫，影響市場信心，在亞股中表現相對偏弱，今天超強表現頗有補漲意味，由於與台股連動性高的費城半導體指數已突破季線，台股不排除還有向上空間，惟量能依舊不足是多頭隱憂。

法人指出，金管會擬祭出「限空令」穩住市場，目前台股指數已收復短天期均線，技術面逐漸轉為有利多方的格局，只要外資賣壓有減緩趨勢，籌碼面可望由空翻多。

統一證券認為，美國升息議題鈍化、美國晶片法案通過以及美股財報季進入尾聲，財報干擾大致已反應完畢，但美債殖利率曲線持續倒掛，經濟衰退擔憂揮之不去，市場關注即將公布的非新增就業數據，此外，台股上市櫃公司半年報陸續出爐，獲利佳的個股能否突圍而出，值得觀察。（編輯：張均懋）1110805