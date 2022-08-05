2050邁向淨零 遠傳打造綠色供應鏈

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（中央社記者江明晏台北5日電）為達成2050年淨零排放目標，遠傳電信積極落實環境永續管理及推動多項環境永續行動，今天辦理首屆「攜手供應商．啟動循環經濟創新價值鏈工作坊」，邀請愛立信、諾基亞、台達電等企業參與。

為阻止地球持續升溫，淨零、減碳已成為全球共識，除各國政府紛紛加嚴溫室氣體排放管制，各企業也開始重視供應鏈碳管理、能源管理或循環經濟發展等來減緩氣候衝擊，聯合國環境署也表示企業轉型循環經濟有助於全球邁向淨零排放的未來。

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遠傳認為，永續不是單打獨鬥，需要許多夥伴一起合作，才可能順利通過氣候變遷的考驗，因此辦理「循環經濟創新價值鏈工作坊」，邀請供應商夥伴以循環經濟為題腦力激盪，創造更多可同時兼顧企業及環境永續發展的永續商機。

遠傳電信公關暨企業永續長林慧珊表示，供應商一直是遠傳重視的夥伴，除了這次的循環經濟創新價值鏈工作坊，這幾年遠傳積極提升與供應商的策略夥伴關係，希望能強化與供應商的合作關係，包括2年前遠傳開始號召供應商組成「攜手永續先鋒隊」，透過各自的核心專長來幫助台灣資源匱乏的機關團體；同時遠傳持續優化並推行供應商的永續管理作為，打造綠色且具韌性的永續供應鏈，並實現遠傳2050年達成淨零減碳的目標。（編輯：林興盟）1110805