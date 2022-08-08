工研院安排見習4企業 助產業減碳轉型

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張建中新竹8日電）工研院「減碳見學 邁向淨零」活動將於8月11日起跑，預計安排參訪祥圃實業、光宇應用材料、喜美包裝及四方乳品4家企業，協助台灣中小企業加速投入與達成減碳目標。

工研院表示，這次安排參訪的4家企業分別處於農畜、再生材料及綠色包材領域，在節能方面都有不錯成績。其中，祥圃實業獲2019年節能標竿獎的金獎。

祥圃設立的「良作工場農業文創館」觀光工廠，不僅推動高值化發展，設置能源管理監控中心、安裝太陽能板和低輻射玻璃，以及運用中央空調儲冰式機組在深夜離峰電力時段製冷等作法，大幅削減電費支出，獲黃金級綠建築標章。

工研院指出，光宇應用材料致力於半導體產業廢棄物循環再生處理，將半導體產業含矽廢料成功分離出二氧化矽等再生材料，進一步推動相關產業加入矽循環綠色供應鏈。

光宇應材還應用含矽廢料產氫氣技術, 結合工研院研發的燃料電池，進行氫能發電，創造綠色能源，以廢棄物發電取得綠電憑證。因執行減排及創能，獲2020年台灣循環經濟獎技術創新獎的傑出獎肯定。

喜美包裝攜手工研院導入能源管理監控系統，有效分配及監控尖峰用電需量，避免浪費資源及管理各單位用電品質效率，並積極研發製造可堆肥化的塑膠製品，取得BPI美國生物可分解機構及美國堆肥協會認證可堆肥標章。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

工研院表示，四方乳品以「與環境共生」理念，結合節能、創能、儲能等全方位做法，包括自建太陽能光電系統，以及導入能源管理與節能診斷系統，逐步找出冷凍冷藏最佳除霜排程，進一步改善製程，達到節能減碳目標，獲2021年節能標竿獎金獎。

工研院指出，藉由安排參訪4家企業，希望讓國內中小企業實際了解淨零做法，進而加速投入與達成減碳的目標，促進產業轉型升級。（編輯：翟思嘉）1110808