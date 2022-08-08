美元走強 新台幣貶4.6分收29.996元

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（中央社記者蘇思云台北8日電）台股小幅收跌，美元指數轉強下，新台幣今天同樣呈現疲軟，央行調節下再度守住2字頭，新台幣兌美元今天收盤收29.996元，貶4.6分，台北及元太外匯市場總成交金額13.905億美元。

美國上週發布7月非農就業數據優於預期，市場擔憂推升美國聯準會（Fed）後續升息力道，台股早盤一度重挫127點，觸及14908.17點，隨後指數跌幅收斂，終場力守15000點關卡，收在15020.41點，下跌15.63點。三大法人外資及陸資賣超、投信買超、自營商買超，合計賣超2.61億元。

外匯交易員表示，外資偏向匯出，出口商仍相對惜售，央行持續在30元坐鎮，不希望新台幣貶太快；新台幣兌美元今天開盤價為29.99元，最高29.99元、最低30.033元，最後收29.996元，貶4.6分。

外匯交易員表示，美元轉強，亞洲貨幣多數都走軟，新台幣短期仍會持續偏弱整理測試3字頭，後續仍要看外資在台股動向以及央行調節態度而定。

根據央行截至下午4時統計，美元指數升0.44%，其餘貨幣多數走貶，人民幣貶0.1%，新台幣貶0.15%，新加坡幣貶0.2%，歐元貶0.23%，韓元貶0.62%，日圓貶1.25%。（編輯：楊凱翔）1110808