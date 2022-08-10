台積電早盤跌破500元 市值失守13兆元
2022/8/10 09:23（8/10 09:28 更新）
台積電10日早盤跌破500元關卡，達499.5元，市值失守13兆元。（中央社檔案照片）
（中央社記者張建中新竹10日電）美國科技類股那斯達克指數下挫1.19%，費城半導體指數大跌4.57%，台積電今天股價同步走跌，早盤跌破500元關卡，達499.5元，市值失守13兆元。
美國記憶體廠美光（Micron）下修營收預測，拖累晶片股，那斯達克指數下跌150.53點，跌幅1.19%；費城半導體指數重挫137.438點，跌幅達4.57%。
台積電美國存託憑證（ADR）下挫2.73美元，跌幅3.1%，收在85.21美元，市值4419.06億美元，滑落至全球第12位；以台積電9日收盤價新台幣510元計，台積電ADR溢價約0.21%。
台積電今天股價走勢疲弱，早盤跌破新台幣500元關卡，滑落至499.5元，下跌10.5元，市值縮水2722億元，失守13兆元，滑落至12.95兆元，影響大盤約87點。（編輯：張均懋）1110810
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