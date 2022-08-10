不反對輸中貨品改標示？ 經部：依台灣出口規範查驗
2022/8/10 14:46
（中央社記者鄭鴻達台北10日電）中國要求台灣出口貨品標註中國台灣或中華台北，有媒體報導經濟部不反對業者改標。經濟部今天強調，「不反對改標」說法不正確，出口台灣產製貨品，經濟部及財政部關務署皆依法辦理，台灣相關規範行之有年，業者都很清楚。
中國近期嚴格要求台灣出口貨品產地，必須標記「中國台灣」或「中華台北」，否則將不予以放行。不過有媒體報導指稱，經濟部不反對改標，並會協調關務署等說法。
經濟部今天發布新聞稿澄清，所謂「不反對」、「將協調海關」等說法並不正確，出口台灣產製貨品，應依據台灣貨品輸出管理辦法規定標示，或以同義的外文標示。
根據「貨品輸出管理辦法」第21條規定，廠商出口貨品必須標示為「中華民國製造」、「中華民國台灣製造」、「台灣製造」等，或以同義的外文標示。
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經濟部強調，業者辦理出口通關時，海關會查驗標示是否符合規定，相關工作都依法處理，經濟部及財政部關務署皆依法辦理相關工作，規範行之有年，業者也都很清楚。
經濟部重申，若廠商出口貨品到中國，有遭中方海關擋關要求標示「中國台灣」，或要求文件應加註「中國台灣」的具體個案，廠商可提供關別、進口商、報關行、產品名稱等相關資訊給經濟部貿易局，以利財政部關務署洽中國海關聯絡點協處。（編輯：潘羿菁）1110810
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