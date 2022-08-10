股匯雙殺 新台幣貶至29.997元逾26個月新低

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（中央社記者蘇思云台北10日電）美國即將公布CPI數據，台股大跌百點，新台幣今天也走弱，新台幣兌美元今天收盤收29.997元，貶0.7分，創下逾2年2個月新低，台北及元太外匯市場總成交金額為13.58億美元。

受到美國聯準會（Fed）持續升息以打擊通膨的預期心理，加上美光財測示警，引發半導體股重挫，台股今天由台積電領跌，加權指數終場收在14939.02點，下跌111.26點。三大法人外資及陸資賣超、投信買超、自營商賣超，合計賣超190.61億元。

外匯交易員表示，外資偏向匯出，新台幣開盤一度最低來到30.05元，但在出口商跟央行調節下，終場仍舊守住2字頭，不過已經離30元大關愈來愈近；新台幣兌美元今天開盤價為30.02元，最高29.997元、最低30.05元，最後收29.997元，貶0.7分。

外匯交易員表示，美國即將公布消費者物價指數（CPI）年增率，市場相對觀望，新台幣短期仍是偏弱整理，如果外資持續匯出，新台幣盤中將持續3字頭，後續仍要看央行態度而定。（編輯：潘羿菁）1110810