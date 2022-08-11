台積電ADR漲逾4% 早盤股價強彈14元

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（中央社記者張建中新竹11日電）美股勁揚，道瓊指數大漲535.1點，漲幅1.63%，那斯達克指數上揚360.88點，漲幅2.89%。台積電今天股價同步走高，早盤一度達新台幣514元，上漲14元，市值達13.32兆元。

美國7月通膨降溫，投資人期待美國聯邦準備理事會（Fed）可能放緩升息速度，美股10日全面大漲。道瓊工業指數上漲535.1點，漲幅1.63%；那斯達克指數上揚360.88點，漲幅2.89%；費城半導體指數上漲121.8點，漲幅4.25%。

台積電美國存託憑證（ADR）上漲3.46美元，漲幅4.06%，收在88.67美元，市值攀高至4598.49億美元，居全球第10位；以台積電10日收盤價新台幣500元計，台積電ADR溢價約6.39%。

台積電今天股價止跌回升，早盤一度達514元，上漲14元，市值增加3630億元，重登13兆元之上，達13.32兆元，並貢獻大盤約116點。

受惠5奈米及7奈米製程需求強勁，台積電7月營收攀高至1867.63億元，創新高。台積電預估第3季營收可望達198億至206億元，以中間值202億美元計，將季增約11.2%。（編輯：趙蔚蘭）1110811