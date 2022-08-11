台股盤中勁揚265點 叩關15200點

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者江明晏台北11日電）美國通膨趨向緩和跡象，激勵美股猛漲，台股今天開高走高，盤中指數最高大漲逾265點，來到15204.79點，7月營收創高的台積電勁揚逾2%，電子、金融族群相對強勁。

美股今天在通膨趨緩數據激勵下大漲，道瓊指數猛漲535點，創3週來最佳表現；那斯達克指數漲近3%，從6月低點反彈逾20%，邁入牛市，金融海嘯以來最長熊市告終。

台股今天以15087.59點開高，隨後指數續強走高，一度上漲近265.77點，來到15204.79點，不只收復萬五大關，也叩關15200點整數關卡，靠近15334的季線位置。

至10時55分左右，台股加權指數上漲231.4點，來到15170.42點，漲幅1.55%，成交金額1320.91億元。

觀察上市類股表現，紡織股漲勢最為強勁，盤中上漲2.77%，半導體股與電子股居次，分別上漲2.44%、1.91%；盤中代表中小型股的櫃買OTC指數上漲1.39%，上櫃股以半導體股帶動，上漲3.29%、電子股上漲近2%，光電股也勁揚1.65%。

觀察權值股走勢，晶圓代工廠台積電受惠7月營收亮眼利多，早盤高點上漲14元，至514元，漲幅約2.8%，聯電上漲逾3%，至41.65元，鴻海上漲近2%至112元，欣興勁揚約2%。貨櫃三雄欣欣向榮，長榮、陽明、萬海上漲約1%。

金融股也續漲，台企銀、聯邦銀、三商壽等均勁揚2%以上。

網通族群今天漲多拉回，表現相對疲軟，智易跌停、建漢下跌逾3%，明泰、仲琦也有約1.5%的跌幅。

國泰證期顧問處協理簡伯儀指出，受到美股上漲激勵，台股今天大漲逾200點，量能較昨日升溫，美股已來到季線之上，台股落後補漲，搭配台積電7月營收創高，指數站回萬五關卡，一舉接近季線。（編輯：張均懋）1110811