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匯損6.31億元 和碩第2季淨利年減逾4成

2022/8/11 16:55
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（中央社記者吳家豪台北11日電）iPhone代工廠和碩今天公布第2季財報，受到業外認列匯兌損失達新台幣6.31億元影響，歸屬母公司稅後淨利31.16億元，年減41.7%，每股盈餘1.17元。

和碩今年第2季合併營收2836.58億元，季減12.4%，年增4.2%；營業毛利144.94億元，季增26.5%，年增49.3%；營業利益65.49億元，季增55%，年增1.43倍，表現較第1季亮眼。不過由於業外匯兌損失達6.31億元，歸屬母公司稅後淨利31.16億元，季增86.9%，年減41.7%，每股盈餘1.17元，為近4年同期新低。

和碩累計今年上半年合併營收達6074.82億元，年增24.3%；營業利益107.74億元，年增1.19倍；歸屬母公司稅後淨利47.83億元，年減52.2%，每股盈餘1.79元。

和碩發布新聞資料說明，今年因為中國封控影響，第2季營收季減12.4%。從營收分布來看，第2季通訊產品占49%，消費電子產品占23%，資訊產品占15%，其他產品占13%。

和碩表示，資訊及消費電子產品線受惠於產品組合改善、需求轉強，今年第2季營收分別年增4%、50%；通訊產品受到中國封控影響，第2季營收年減10%。（編輯：張良知）1110811

和碩
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