證交所鬆綁創新板投資人資格 財力證明降為500萬

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（中央社記者潘智義台北11日電）台灣證券交易所今天宣布，為活絡創新板及提升市場競爭力，鬆綁創新板股票合格投資人資格，開放具兩年以上證券交易投資經驗法人參與，並降低自然人財力證明為新台幣500萬元。

證交所發布新聞稿指出，為活絡創新板及提升市場競爭力，參酌現行推動創新板實務情形，及中介機構反映意見，宜適度鬆綁法人資格條件及自然人財力證明標準，有助擴大市場參與人數及流動性。

證交所修訂「營業細則」第79條之2條文修正，針對創新板的投資人參與資格，將法人資格簡化為專業投資人或「具兩年以上證券交易投資經驗法人」即可參與，並放寬自然人參與的財力證明門檻，從1000萬元降至500萬元；至於依法設立的創業投資事業、最近兩年度平均所得達150萬元也可參與的條件維持不變。

條文修正包括，一、法人資格認定條件部分，考量法人具備較高風險承擔能力，修訂為專業機構投資人或「具兩年以上證券交易投資經驗之法人」，以利提高證券商開戶作業便利性。

二、自然人資格認定條件部分，考量亞洲鄰近交易所對創新企業交易板塊的投資人條件均較創新板為寬，將自然人財力證明由新台幣「1仟萬元以上」財力證明修正為新台幣「500萬元以上」，以利擴大創新板合格投資人人數。

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證交所表示，交易活絡性是影響企業於資本市場籌資意願的重要考量因素，適度調整法人資格及降低自然人財力證明標準，除為符合業界期待外，對提升創新板交易動能應具正面效果，後續將持續推出創新板證券商及合格投資人的交易與開戶獎勵活動。

另外，為提升創新板股票流動性，證交所針對創新板股票制訂造市制度，增訂「創新板股票造市者作業辦法」及「創新板股票造市者獎勵及經手費折讓標準」等相關規定，由證券商自願擔任造市者，在市場提供買賣報價，提高創新板股票成交機會。（編輯：黃國倫）1110811