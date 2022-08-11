股匯雙漲 新台幣收29.942元近2週新高
2022/8/11 17:59
（中央社記者蘇思云台北11日電）美國通膨略低於預期，激勵台股大漲逾200點，推升新台幣走強，新台幣兌美元今天收盤收29.942元，升5.5分，創下近2週新高，台北及元太外匯市場總成交金額16.54億美元。
美國公布7月消費者物價指數（CPI）年增率8.5%低於預期，激勵美股上揚，台股今天開高走高，盤中指數一度來到15204.79點波段高點，終場上漲258.83點，收在15197.85點。三大法人外資及陸資、投信、自營商同步買超，合計買超167.33億元。
外匯交易員表示，外資回頭在台股買超，加上台股大漲推升新台幣走勢；新台幣兌美元今天開盤價為29.950元，最高29.928元、最低30.000元，最後收29.942元，升5.5分。
外匯交易員表示，雖然美國通膨低於預期，美元走勢轉弱，亞洲貨幣暫時鬆口氣，但後續還是要觀察美國聯準會（Fed）升息步調，以及外資在台股動向。
根據中央銀行截至下午4時統計，美元指數貶1.21%，日圓升1.89%，歐元升1.13%，新加坡幣升值0.61%，韓元升0.57%，人民幣升0.28%，新台幣升0.18%。（編輯：潘羿菁）1110811
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新台幣貶0.7分 收29.997元