台股早盤大漲近250點攻向15200關卡 台積電勁揚近3%

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（中央社記者江明晏台北11日電）美國通膨趨向緩和跡象，激勵道瓊指數猛漲535點，那斯達克邁入牛市，台股今天開高走高，早盤指數大漲近250點，來到15188.6點，台積電勁揚近3%，來到514元。



至9時4分，台股加權指數上漲226.03點，至15165.05點，漲幅1.51%；上漲家數達695家。



觀察權值股走勢，晶圓代工廠台積電早盤上漲14元，至514元，漲幅約2.8%，；聯電上漲3.6%，至41.75元，鴻海上漲逾1%，欣興勁揚逾3%；貨櫃三雄欣欣向榮，長榮上漲逾2%、陽明上漲近2%、萬海上漲近1.5%。（編輯：張均懋）1110811

台積電ADR漲逾4% 早盤股價強彈14元

（中央社記者張建中新竹11日電）美股勁揚，道瓊指數大漲535.1點，漲幅1.63%，那斯達克指數上揚360.88點，漲幅2.89%。台積電今天股價同步走高，早盤一度達新台幣514元，上漲14元，市值達13.32兆元。

美國7月通膨降溫，投資人期待美國聯邦準備理事會（Fed）可能放緩升息速度，美股10日全面大漲。道瓊工業指數上漲535.1點，漲幅1.63%；那斯達克指數上揚360.88點，漲幅2.89%；費城半導體指數上漲121.8點，漲幅4.25%。

台積電美國存託憑證（ADR）上漲3.46美元，漲幅4.06%，收在88.67美元，市值攀高至4598.49億美元，居全球第10位；以台積電10日收盤價新台幣500元計，台積電ADR溢價約6.39%。

台積電今天股價止跌回升，早盤一度達514元，上漲14元，市值增加3630億元，重登13兆元之上，達13.32兆元，並貢獻大盤約116點。

受惠5奈米及7奈米製程需求強勁，台積電7月營收攀高至1867.63億元，創新高。台積電預估第3季營收可望達198億至206億元，以中間值202億美元計，將季增約11.2%。（編輯：趙蔚蘭）1110811