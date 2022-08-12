國貿大樓向康舒子公司買綠電 助攻淨零碳排目標

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾智怡台北12日）國貿大樓今天宣布與康舒科技旗下子公司台康日能簽訂再生能源電能購售契約，將逐年購買綠電，以提前完成企業100%使用綠電最終目標。

台北世貿中心國貿大樓繼8月完成第一份企業永續（ESG）報告書，今天透過新聞稿宣布，與康舒科技旗下子公司台康日能簽訂再生能源電能購售契約，邁向企業零碳排的最終目標。

國貿大樓表示，環境永續是公司近年最關注的議題，在今年8月即領先同業完成第一份企業永續報告書，接著自2023年起，國貿大樓將逐年向康舒公司購買綠電，以提前完成企業百分之百使用再生能源的最終目標。

國貿大樓表示，現行租戶皆為國內知名企業、事務所、跨國企業及外國駐台辦事處，環境永續一直是國貿大樓關注的重要議題，以符合跨國企業的要求；長久以來，國貿大樓即對減碳採取實際作為，從空調主機更新、照明系統升級、廢水排放及廢棄物管理，到周圍開放空間綠化、支持小農友善土地與使用在地食材、減少碳足跡等。

國貿大樓進一步說，目前正積極進行ISO14001環境管理系統與綠建築leed、健康大樓Well的雙認證。國貿公司表示，大樓期望能透過綠色租賃方案讓租戶能更加容易取得綠電，與租戶一起創造永續價值。

國貿大樓指出，康舒公司以電源技術為基底，不斷擴展能源服務範疇。康舒公司表示，除綠電服務外，現已與國貿大樓著手規劃能源可視化系統，為不斷上升的綠電需求做準備，期許未來康舒能整合創能、用能、儲能以及節能等項目，協助客戶朝淨零碳排目標邁進。（編輯：張均懋）1110812