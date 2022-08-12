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永續行動獲肯定 鴻海集團囊括7獎項

2022/8/12 18:59
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（中央社記者張建中新竹12日電）鴻海集團在永續行動上展現積極作為，今天一口氣囊括台灣永續行動獎2金1銀以及亞太永續行動獎1金2銀1銅，共7個獎項，在環境永續、社會共融與經濟發展面向皆獲得肯定。

鴻海以「環境永續打造零廢園區」、「轉型升級-電動車趨勢」獲得台灣永續獎的兩項金獎。鴻海表示，深圳龍華科技園區今年正式取得UL 2799廢棄物零填埋「金級認證」，成功打造全球首座綜合生態示範園區。

此外，在轉型升級的路上，鴻海投入電動車發展，以平台化的思維減少開發成本及時間，讓資源有效利用，推動電動車環境永續產業。鴻海指出，獲獎代表這些行動是朝向正確的方向。

鴻海表示，去年台灣疫情升溫之際，深知台灣要建構完整的防疫網，企業團體無法獨善其身，必須加入全社會的防疫團隊及體系。

鴻海積極投入洽商疫苗採購捐贈事宜，提供給台灣醫療防疫體系，善盡社會責任。在「建構防疫網，穩定社會」的努力，鴻海獲得台灣永續行動獎中的銀獎肯定。

在亞太永續行動獎方面，鴻海以「Building a Complete Epidemic Prevention Network and Becoming a Stable Force of Society」在防疫上的努力，獲得金獎肯定。

此外，鴻海藉由「Transformation and Upgrading - Create the Future Trend of Intelligent Electric Vehicles」 、「Promoting Environmental Sustainability – Establish Zero Waste Campus」兩項行動拿到銀獎。

鴻海教育基金會長期支持台灣人工智慧領域的推廣教育，編撰全台首本AI教科書與漫畫，並在偏鄉推動國中生研習營以及建構AI科技互動平台等，以「Multi-technology Education in Rural Areas - Strengthen AI Technology Education and Transform Lives」行動，獲得銅獎。

鴻海表示，在永續經營道路上，對內不斷自我檢視精進；對外持續關心社會所需，以科技傳遞溫暖，提升下一代競爭力同時改善弱勢群體生活，落實「永續經營=EPS+ESG」理念，持續朝可持續性發展目標邁進。（編輯：蘇志宗）1110812

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