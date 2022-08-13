美股勁揚台股週線連6紅 法人：大盤拚收復季線

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（中央社記者鍾榮峰台北13日電）美股4大指數勁揚，台股12日上漲91.12點，收在15288.97點，逼近季線，台股本週上漲252.93點，週線連6紅。法人指出，台股連續兩日走堅，短期多頭氣盛，下週挑戰收復季線可期。

美股4大指數12日收紅勁揚，道瓊工業指數終場上漲424.38點，或1.27%，收在33761.05點，標準普爾500指數上漲72.88點，或1.73%，收在4280.15點。以科技股為主的那斯達克指數上漲267.28點，或2.09%，收在13047.19點，費城半導體指數上漲89.147點，或2.99%，收在3067.842點。

台股加權指數12日走堅，終場上漲91.12點，收在15288.97點，成交值新台幣2053.51億元。三大法人外資及陸資、投信、自營商同步買超，合計買超95.93億元，其中自營商買超15.51億元，投信買超7.36億元，外資及陸資買超73.06億元。

觀察12日台指期淨部位，三大法人淨多單減少1944口至5608口，其中外資多單減碼且空單加碼，淨多單減少2135口至9431口。

台股週線連6紅，根據台灣證券交易所統計，台股本週上漲252.93點，漲幅約1.68%；本週台股市值增加7963.97億元，來到46兆9357.56億元。

期貨法人指出，美國日前公布7月消費者物價指數（CPI）低於預期，顯示通膨有降溫跡象，持續激勵市場氣氛，美股連日勁揚，台股連續兩日走堅，直逼季線約15322點關卡，短期多頭氣盛，下週攻勢可望持續，挑戰收復季線可期，不過量能不足仍是觀察重點，短線留意追高風險。

展望下週，根據公開資訊觀測資料，金控股法人說明會將由玉山金開頭於15日登場，永豐金、合庫金、富邦金陸續接棒；電信商中華電、遠傳、以及半導體通路商大聯大，將在16日舉行法說會，電機大廠東元也將在16日舉行法說會，釋出下半年營運展望。

15日是金融保險業以外上市櫃公司第2季財報申報期限日，不過牛仔褲代工廠如興12日指出，半年報應難以如期上傳，面對可能遭遇股票暫停交易的危機，如興已和新會計師事務所完成委任合約，儘速在最短時間內完成半年報必要的查核作業。

主計總處12日下修今年台灣經濟成長率到3.76%，較5月底預測數3.91%下修0.15個百分點，主要考量全球外需較弱影響下半年商品出口動能，並上修今年消費者物價指數年增率到2.92%。（編輯：郭無患）1110813