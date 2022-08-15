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三大法人土洋對作 外資賣超50.52億元

2022/8/15 19:03
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（中央社記者賴言曦台北15日電）台股今天開高走高，上漲128點，投信及自營商持續買超，但外資並未延續上週五買超氣勢，今天轉為賣超新台幣50.52億元，調節陽明2.4萬張，但持續買超聯電2.4萬張。

台股今天開高走高，終場上漲128.38點，收在15417.35點，站上15400點並收復季線15310點，成交值放大為2342.99億元。

三大法人今天呈現土洋對作局面，合計買超0.26億元。其中自營商買超5.31億元，投信買超45.47億元，外資及陸資賣超50.52億元。

外資賣超前10名個股中，以調節約2.4萬張陽明最多，約1.6萬張仁寶居次，賣超約1.4萬張國泰永續高股息，其餘外資賣超個股依序為力積電、迅舟、長榮、兆豐金、台新金、欣興、富邦特選高股息30。

外資買超前10名中，以敲進約2.4萬張聯電居冠，買超耿鼎7505張、寶成6419張居二、三名；其他外資買超個股依序為華南金、中信電池及儲能、國泰智能電動車、如興、華邦電、東陽、元大台灣50反1。

至於投信買超前10名個股中，以敲進3273張華新最多，3200張南電居次，其餘投信買超個股依序為仁寶、台積電、友達、英業達、開發金、新光鋼、中鴻、中信金。

投信賣超方面，調節2533張長榮航居首，賣超2523張中磊、2295張建大居第二、三名，其他投信賣超個股依序為廣達、漢翔、長榮、華通、陽明、華航、達邁。（編輯：張良知）1110815

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