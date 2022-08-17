穩得車用占比看佳 今年整體業績成長拚10%

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（中央社記者鍾榮峰台北17日電）電磁相容性（EMC）元件銷售、檢測及顧問服務商穩得保守看下半年產業景氣，仍可受益車用和網通需求，下半年業績拚較上半年持平，今年車用業績占比大幅提升，全年整體業績成長幅度拚10%。

穩得下午受邀參加券商舉行的線上法人說明會，展望下半年產業景氣，穩得董事長暨執行長高治宏不諱言表示，下半年產業景氣糟、不容樂觀，但穩得並不悲觀，主要是車用、通訊等剛性需求仍穩健，今年業績持續追求成長。

高治宏指出，下半年消費電子終端產品尤其是電視、手機、筆記型電腦等市況保守，穩得在第1季就看到庫存水位反轉的訊息，採取因應措施，目前來看，終端庫存去化時間可能拉長至3個月，市場終端去化速度慢，要觀察消費電子重複下單問題。

穩得7月自結合併營收新台幣1.56億元，較去年同期下滑14.56%，高治宏指出，主要是去年基期墊高、創下歷年單月新高，展望下半年，高治宏預期8月之後可逐步回溫，下半年業績可較上半年持平，有機會小幅成長。

展望今年營運，高治宏表示，由於下半年景氣保守、消費性電子需求趨緩，預估今年業績成長幅度下修至個位數百分點，力拚10%成長幅度；展望明年，穩得預期部分產業最快在第1季回溫，不過消費性電子可能要到明年第2季才看到回溫跡象。

展望今年業績應用占比，穩得預估，車用可從先前占比約5%提升至15%，若下半年車用晶片缺料狀況緩解，車用占比上看20%；至於消費電子占比將減少至11%，預估明年消費電子占比落在10%左右。

法人預期，穩得今年在網通領域業績可成長5%，車用可大幅成長50%，消費電子業績估年減20%；中國車廠比亞迪對車用電子產品需求強勁，帶動穩得電磁相容性（EMC）元件需求；穩得深圳實驗室可在8月底取得認證資格。

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穩得今年上半年合併營收新台幣9.51億元，較去年同期9.17億元成長3.67%，上半年合併毛利率30.63%，較去年同期31.68%減少1.05個百分點，合併營業利益1.13億元，營益率11.91%，較去年同期13.37%減少1.46個百分點。

穩得上半年稅後獲利9783萬元，較去年同期9775萬元微增，由於上半年增資發行新股，上半年每股基本純益4.09元，略低於去年同期EPS 4.5元。（編輯：楊凱翔）1110817