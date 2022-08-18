科技產業園區上半年營業額破2500億 全年上看5000億

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（中央社記者鄭鴻達台北18日電）經濟部今天指出，受惠於半導體封測及出口持續成長帶動，科技產業園區（原加工出口區）繳出營業額連24個月正成長、111年上半年新台幣2555.6億元的佳績，全年上看5000億元。

經濟部加工出口區管理處（加工處）發布科技產業園區111年上半年營運統計。數據顯示，受惠於半導體封測及出口持續成長帶動，園區各項營運指標仍全面走揚，包括公司數、營業額、出口額、進口額等項目皆創歷史新高。

其中，營業額更創下連續24個月正成長，達2555.6億元，半年首度突破2500億元，全年上看5000億元，貿易額年增率也高達約30%，繳出園區史上最強上半年營運績效。

加工處表示，今年上半年園區雖面臨疫情升溫，以及俄烏戰爭、通貨膨脹等不確定因素干擾，但因晶片缺料、資通訊需求走揚、高爾夫球等輸美產品大幅成長帶動下，園區上半年營收成長高達18%，進、出口分別成長26%及30%，公司數也首度達到730家。

此外，全區員工人數大幅增加約3500人、總數逼近8.8萬人，創下34年來新高，且據最新統計，園區7月出口續創新高，達17.88億美元，期望在貿易擴張帶動下，園區下半年營運可維持增長趨勢。

加工處進一步就個別園區情況分析指出，今年上半年以楠梓園區、屏東園區及高雄軟體園區表現最為亮眼。

其中，楠梓園區為全球半導體封測重要基地，拜新興科技對晶片需求大增所賜，上半年營收成長約3成、貿易額成長約4成；屏東園區受惠美國市場大幅成長，今年年產值可望突破200億元大關。

高雄軟體園區因疫情帶動「零接觸」商機爆發，今年上半年整體營收增加23%，其中資訊軟體、數位內容及智慧應用等重點產業更大幅成長29.3%，未來在亞洲新灣區政策資源挹注下，園區發展前景可期。

加工處長楊伯耕表示，今年科技產業園區除IC封測、資通訊等產業營運成長亮眼外，半導體設備與原材料、智慧製造及電動車等「護國群山」新興產業表現也不遑多讓。

楊伯耕強調，加工處將持續布局產業創新升級，期帶動園區營運再創高峰，並積極推動高雄軟體園區第二期、屏東園區擴區及楠梓園區第三園區等開發計畫，以布局園區下一波成長動能。（編輯：黃國倫）1110818