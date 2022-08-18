投資台灣新增3案 振鈁砸近10億擴產冷凍食品

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（中央社記者鄭鴻達台北18日電）投資台灣三大方案今天再添3家中小企業共投資新台幣逾16億元，其中包括從事冷凍調理肉類製造與銷售業務的振鈁公司（阿中丸子），將投資近10億元，要在竹北擴建廠房增產。

投資台灣事務所今天再通過「中小企業加速投資行動方案」3家廠商共16億餘元投資，分別是擎日生物科技將投資逾7000萬元、振鈁公司將投資近10億元，以及馥裕冷凍將投資近6億元。

擎日生物科技以皮膚為研究主軸，結合集團幹細胞開發技術應用在美容生技產品上，針對客戶需求進行ODM、OEM全客製化保養品代工服務。

擎日生物科技將擴大投入逾7000萬元，要在新北汐止的全新廠房，導入智慧化設備，串接物聯網系統，使生產資訊透明及即時呈現，提升生產效率及顧客信賴度。

以品牌「阿中丸子」知名的振鈁公司，主要從事冷凍調理肉類製造與銷售業務，產品包含丸子類、包餡丸類、純漿類、天婦羅類等調理食品，除推廣國內市場之外，也積極外銷至香港、澳洲、菲律賓及馬來西亞等地。

振鈁看好冷凍食品市場前景，將提升現有廠房規模、增聘7名台灣員工，斥資近10億元，在新竹縣竹北擴建廠房，購置高階新型低碳設備，導入智慧化生產系統，在製程轉型同時降低碳排量。

最後是漁、畜類加工食品廠馥裕冷凍，計劃擴大招募台灣員工39名，斥資近6億元在屏東農業生物園區興建新廠，導入熟食、生食產線及無線射頻（RFID）智能倉庫，以加深公司在國際市場的影響力。

投資台灣事務所統計，目前「中小企業加速投資行動方案」已通過826家中小企業投資約3781億元，創造3萬1462個台灣就業機會。

截至目前，總計投資台灣三大方案已帶動1239家企業投資約1兆7705億元，估可創造13萬7145個台灣就業機會，後續尚有14家企業排隊待審。（編輯：楊蘭軒）1110818