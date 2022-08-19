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台股震盪翻紅 中小型股表現活躍

2022/8/19 11:02（8/19 11:30 更新）
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台股19日開低震盪走高，盤中指數翻紅上漲32.37點，來到15400點之上。（中央社檔案照片）
台股19日開低震盪走高，盤中指數翻紅上漲32.37點，來到15400點之上。（中央社檔案照片）
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（中央社記者江明晏台北19日電）台股昨日突破季線後，今天開低震盪走高，盤中指數翻紅來到15400點之上，權值股漲勢相對疲軟，台積電小漲，光電股、IC設計以及擁抱題材的中小型股表現相對活潑。

美股主要指數今天收高，因網路設備供應商思科系統（Cisco Systems）銷售預測樂觀，有助提振科技股表現，同時數據顯示美國經濟表現仍相對強勁。

台股今天以15394.36點開出，盤中低點下探15346.26點，下跌約50點，隨後指數數度翻紅，攻上15400點關卡之上。

至10時50分左右，台股加權指數上漲32.37點，來到15429.13點。

觀察上市類股表現，面板股上漲2.5%，化學股、電子零組件股漲約0.76%；盤中代表中小型股的櫃買OTC指數上漲近1%，上櫃股同樣由光電、化學、電通股帶動，漲幅都接近2%。

觀察權值股走勢，晶圓代工廠台積電盤中翻紅，股價小漲0.38%，至522元，鴻海小跌至111元，跌幅0.89%，聯發科跌0.71%，至697元。

光電股強勁，友達、群創大漲逾7%，IC設計股智原、創意、世芯-KY今天股價都小漲。擁抱業績題材的再生晶圓暨半導體材料廠中砂今天盤中攻上漲停183元後，漲幅收斂至近5%。

貨櫃三雄長榮小漲近1%、陽明、萬海漲幅約0.5%；航空雙雄都下跌約1.5%。

近期受到市場關注的東哥遊艇今天股價漲停至286元鎖住，電子紙大廠元太繼昨日漲停後，今天盤中漲幅也一度來到6%之上，隨後漲勢收斂。元宇宙概念股如威盛今天續強，股價上漲逾5%，宏達電股價上漲近2%。

兆豐國際投顧協理黃國偉指出，台股18日突破季線後，近期指數呈現區間整理格局，主要在於重大利空利多題材都缺乏的空窗期，個股股價很容易反應技術面和籌碼面，短、中期指數仍有往上空間。（編輯：張均懋）1110819

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