三星摺疊雙機9/2開賣 Z Flip4價格親民預購占比高

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（中央社記者江明晏台北19日電）三星日前在台推出兩款旗艦折疊新機Samsung Galaxy Z Fold4、Z Flip4，預計9月2日開賣，18日啟動預購，由於售價與前一代持平，電信三雄預購成績紛紛開出紅盤，以口袋般大小、價格更親民的Z Flip4預購占比相對高。

三星在台宣布推出Galaxy Z Fold4、Z Flip4摺疊新機，在功能升級與匯率上漲因素下，定價較去年持平，分別為新台幣5萬6888元起與3萬888元起。三星表示，目標銷量較前代成長至少2成，也將調整產品組合比例，高階的Fold比例預估將拉高到4成，該機種去年因缺貨因素干擾不到2成。

中華電信表示，預購已全數額滿，統計客戶在中華電信網路門市預購狀況，以口袋般大小、價格更親民的Samsung Galaxy Z Flip4預購占8成為最多，容量以256GB最多、占6成，顏色以精靈紫最搶手。

另外，中華電信獨賣的全新頂規摺疊新機Galaxy Z Fold4 12GB/512GB，客戶已搶購一空，以「雪松綠」最受青睞。

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台灣大哥大表示，Galaxy Z Flip4與Z Fold4預購用戶反應熱烈，詢問度持續升高，其中由台灣大獨賣的128GB Flip4冰川藍最獲青睞，在整體Flip機款銷量占比達30%。

遠傳電信表示，Galaxy Z Fold4、Z Flip4預約情況非常熱烈，其中Z Flip4預購占75%，旗艦機種Z Fold4占25%。遠傳獨家販售的Z Flip 4 256GB雲霧粉新色格外受女性用戶喜愛，光粉色系就占Z Flip4預購量達30%。（編輯：張均懋）1110819