台股週線連7紅 投顧：穩步向上趨勢不變

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（中央社記者江明晏台北19日電）台股今天小漲，站上15400點關卡，週線連7紅，投顧分析師指出，台股正處於重大利空利多題材都缺乏的空窗期，穩步向上的趨勢不變；但台股仍有高庫存調整隱憂未除。

台股今天開低震盪翻紅，加權指數終場上漲12.02點，收在15408.78點，漲幅0.08%，成交金額2186.64億元；週線收紅上漲約107點，這也是台股第7根週線紅K棒。

兆豐國際投顧協理黃國偉指出，台股18日突破季線後，近期指數呈現區間整理格局，主要在於台股正處於重大利空利多題材都缺乏的空窗期，個股股價很容易反應技術面和籌碼面，不過看好短、中期指數仍有往上空間。

他指出，指數站穩季線後，台股雖然遭逢短暫整理，但下週就有機會來到15650點的壓力區間，但近期台股缺乏主流股，不同族群題材輪動快速，權值股顯得相對疲軟，近期則為落後補漲的個股相對有行情，但台股穩步向上的趨勢不變，中期可以挑戰半年線約16100點。

但台股仍有庫存調整隱憂未除，元大投顧指出，庫存調整恐拉長2季到明年上半年，各產業恐下修明年資本支出，但近期由於處於9月前的「升息空窗期」，加上美、台年終選舉題材交錯，行情雖震盪但有助於底部形成。（編輯：楊凱翔）1110819