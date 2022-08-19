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投資人謹慎應對 亞股小幅漲跌

2022/8/19 19:31
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（中央社香港19日綜合外電報導）投資人正評估美國聯準會（Fed）以升息抑制通膨的計畫，在數據不一致和銀行官員看法分歧因而無法釐清走向之下，亞股今天小幅漲跌。

法新社報導，自6月低點反彈至今的兩個月走勢似乎在本週耗盡了動能。美國聯準會最近會議紀錄顯示，聯準會決心繼續升息，直到控制物價為止，這對股價形成了壓力。

在過去兩個月反彈的同時，出現了一些引起市場不安的因素，包括中美關係緊張、烏克蘭戰事、供應鏈阻塞和北半球許多地區出現了極端天候等。

美國決策當局的聲明以及聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）在上月會議後的談話顯示，隨著經濟趨緩，他們可能會考慮放慢升息速度。

如今市場目光都集中在懷俄明州傑克森霍爾（Jackson Hole）下週所將召開的全球央行年會，屆時各國財政部長和中央銀行行長都將發言，其中鮑爾的發言將最受重視。

由於中國經濟狀況擾亂了市場情緒，亞股今天難以走出方向，亞洲交易商也比較謹慎應對。

香港恆生指數小漲9.12點或0.05%，以19773.03點作收；台灣加權指數上揚12.02點或0.08%，收在15408.78點；馬尼拉和雪梨小幅收高。

東京日經指數下挫11.81點或0.04%，收28930.33點；上海綜合指數跌19.47點或0.59%，收3258.08點；新加坡、首爾、威靈頓、孟買、雅加達和曼谷也都收跌。（譯者：張佑之/核稿：陳正健）1110819

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