台股早盤下挫逾170點 摜破15300關卡暫失10日線

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鍾榮峰台北22日電）美股4大指數收跌，台股今天開盤開低走跌，連續摜破15400點和15300點整數關卡，失守10日線約15285點，最低來到15231.03點，下挫177.75點。

高價股一片慘綠僅剩「五千金」，電子權值股台積電、聯電、聯發科、日月光投控早盤股價下跌逾1%，航運股早盤跌幅超過2%。

法人指出，美國聯準會（Fed）官員19日續表達升息鷹派立場，美公債殖利率上揚，美股4大指數同步下跌，本週觀察重點在全球央行年會將於25至27日舉辦，聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）將於美東時間26日上午致詞，升息和縮減資產負債表規劃成為市場高度關注焦點；此外，中國四川限電措施延長對筆記型電腦和太陽能產業影響，也有待觀察。（編輯：張均懋）1110822