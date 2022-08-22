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台股盤中下跌逾140點 電子、航運族群弱勢

2022/8/22 11:05（8/22 11:31 更新）
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台股22日盤中下跌超過140點，大盤摜破15300點整數關卡，季線失而復得。（中央社檔案照片）
台股22日盤中下跌超過140點，大盤摜破15300點整數關卡，季線失而復得。（中央社檔案照片）
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（中央社記者鍾榮峰台北22日電）台股盤中下跌超過140點，大盤摜破15300點整數關卡，季線失而復得，暫失10日線。法人表示，台股未破季線，市場並不悲觀，短線仍屬偏多格局，季線有守。

美股4大指數下挫，台股今天盤中呈現開低震盪走勢，連續摜破15400點和15300點整數關卡，早盤最低來到15231.03點，一度跌破季線約15252點，不過盤中航運股跌幅收斂，生技勁揚，大盤回到季線之上，暫失10日線約15285點。

到10時46分，台股加權指數來到15263.86點，下跌144.92點，跌幅0.94%，成交值相對萎縮來到新台幣1138.65億元，其中電子股盤中下跌1.27%，金融股跌0.73%，航運下跌1.97%。

主要電子權值股台積電盤中下跌1.5%，聯發科下挫逾2.3%，聯電下跌逾2.4%，日月光投控下跌1.4%，記憶體族群弱勢，高價股跌幅明顯，盤中僅剩五千金，股王大立光跌破2000元大關，跌幅3.4%。

兆豐投顧協理黃國偉表示，儘管台股早盤一度跌破季線，不過並未破線，偏技術回檔，權值股跌幅相對平均，且中小型股漲停家數仍有10幾檔，顯示市場並不悲觀，「不怕賣不掉」，預估台股短線仍屬偏多格局，季線有守。

展望台股後市，黃國偉指出，台股短線仍有挑戰半年線約16072點的機會，不過須留意第3季產業旺季不再的趨勢，基本面偏弱恐壓抑台股上攻走勢。（編輯：張均懋）1110822

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