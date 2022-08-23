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台積電早盤跌8元 市值降至13.01兆元

2022/8/23 09:15
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（中央社記者張建中新竹23日電）美股全面重挫，台積電今天股價持續走弱，早盤一度達新台幣502元，下跌8元，市值滑落至13.01兆元。

投資人擔憂聯準會（Fed）將持續升息步調，影響美股全面收低。道瓊指數下跌643.13點，跌幅1.91%；那斯達克指數下跌323.64點，跌幅2.55%；費城半導體指數下挫109.97點，跌幅3.72%。

台積電美國存託憑證（ADR）下跌1.96美元，跌幅2.25%，收在85.24美元，市值4420.61億美元，居全球第9位。若以台積電22日收盤價新台幣510元計，台積電ADR小幅溢價約0.6%。

台積電今天股價表現疲弱，早盤一度達502元，下跌8元，市值縮水2074億元，滑落至13.01兆元，影響大盤約66點。

外資連續5個交易日共賣超台積電2萬3529張，投信連續6個交易日共買超台積電3980張，自營商連續8個交自日共買超台積電逾5000張，呈土洋對作局面。（編輯：趙蔚蘭）1110823

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