熱錢出逃 新台幣重貶1.09角收30.204元

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（中央社記者潘姿羽台北23日電）熱錢持續落跑，新台幣匯率跟著直直落，今天收盤收在30.204元，重貶1.09角，創下逾28個月新低紀錄，台北及元太外匯市場總成交金額放量至18.57億美元。

投資人擔憂美國聯準會延續積極升息步調，美股收黑，台股今天也開低走低、下跌逾百點，終場收在15095.89點，下跌149.25點，失守月線。三大法人賣超台股189.16億元，其中光是外資賣超金額就達167.57億元。

熱錢落跑，不只台股低迷，更加劇新台幣貶勢。新台幣兌美元今天開盤價為30.120元，最高30.110元、最低30.212元。

外匯交易員直言，月底有出口商拋匯，但敵不過熱錢落跑，外資領取股利幾乎全數匯出，導致新台幣貶勢煞不住；雖然央行有在防守，但眼見外資大量匯出、美元又強，亞幣普遍走貶，「央行只是想減緩貶勢，沒有太積極壓抑，畢竟大環境就是這樣，不用浪費太多子彈」。

央行也提供今天主要貨幣對美元升貶幅度，由於美元指數氣勢如虹、強漲0.56%，亞幣一面倒，除了新台幣貶0.36%，日圓、韓元、人民幣也分別貶值0.31%、0.42%、0.30%。

新台幣匯率30元漸成新常態，外匯交易員表示，短線可先觀察30.3元價位是否守得住，如果貶破這個前波低點，也許很快就會看到30.5元了。（編輯：林興盟）1110823